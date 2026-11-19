GTA 6 стала приманкой для мошенников: схемы обмана

Мошенники придумали схемы обмана с помощью долгожданной видеоигры Grand Theft Auto VI, которая вышла 19 ноября. Аферисты используют ажиотаж и предлагают игрокам купить игру дешевле или решить вопрос с оплатой. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор АО «Элвис-Плюс» Алексей Бражкин.

Поддельные сервисы пополнения кошельков

Одна из схем — поддельные сервисы пополнения игровых кошельков. Компания F6 18 ноября сообщила о фальшивой площадке, которая предлагает пополнять баланс PlayStation Store с небольшой наценкой и обещает зачисление за несколько минут. При оплате пользователь передает мошенникам данные банковской карты и теряет перечисленные деньги.

Поддельные предзаказы и несуществующие коды

Другая схема связана с поддельными предзаказами и продажей несуществующих кодов активации. Такие предложения описывала «Лаборатория Касперского», в том числе для русскоязычных пользователей. Сайты копируют оформление известных игровых магазинов, используют настоящие рекламные материалы и создают впечатление обычной покупки. При этом цена может соответствовать официальной: отсутствие огромной скидки само по себе не подтверждает добросовестность продавца.

«Здесь происходит подмена: человек узнает название игры, логотип и привычное оформление, а доверие автоматически переносит на незнакомого продавца. Желание поскорее начать играть может дополнительно ослабить внимание к деталям», — предупреждает Бражкин.

Как не попасться

По его словам, перед покупкой нужно проверять адрес сайта и самого продавца — отдельно от ссылки на оплату. Если ссылка из чата ведет сразу к форме ввода карты, лучше закрыть ее, самостоятельно найти магазин и проверить, есть ли у него такое предложение. Если подтвердить продавца и предложение не получается, платить не стоит.

Также сведения о доступных версиях игры и способах ее приобретения следует сверять с официальными ресурсами Rockstar и магазинов платформ. Не стоит передавать пароли и коды подтверждения посредникам и запускать неизвестные установщики по ссылкам из рекламы и переписки.

Ажиотаж вокруг GTA 6

GTA 6 стала культурным феноменом: почти каждый пятый опрошенный американский работник с фиксированной зарплатой планирует взять выходной в день релиза. В России фанаты согласовывают отпуска еще с августа, а в соцсетях гуляют шуточные заявления с просьбой освободить их «из-за приезда американских родственников».

По оценкам аналитической фирмы Sensor Tower, к 3 ноября предварительные цифровые заказы игры могли принести около 751 миллиона долларов. Всего игроки оформили примерно 7,7 миллиона предзаказов на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На старте GTA 6 выйдет только на этих консолях, компьютерная версия пока не анонсирована.

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