Что принесут ближайшие семь дней и когда звезды будут особенно благосклонны?
Фото, видео: 5-tv.ru
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5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 23 по 29 ноября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».
Узнать больше о том, что такое «Бацзы», можно здесь.
Эта неделя напоминает зебру из анекдота: очень сильные, позитивные дни чередуются с отчаянно негативными. Планируйте дела на вторник, среду и воскресенье. Приложите максимум усилий, чтобы ничего важного не касаться в субботу и пятницу. А в дни без богатства — четверг и пятницу — поберегите кошелек.
Понедельник, 23 ноября
День Золотого Быка
Средний день, подойдет для сбора долгов и операций по недвижимости. Будьте внимательнее в финансовых вопросах — велик риск допустить неприятные ошибки. Также излишне активные могут получить травмы, особенно ног из-за структуры Зеленый дракон повреждает ногу. Если организм будет давать сигналы — обязательно прислушайтесь, лишний раз проверить здоровье будет уместно. Этот день проходит под сильным влиянием Венеры, которая любит четкость, планирование в решении любых вопросов. И несмотря на то, что общие энергии дня стагнирующие, вялые и застойные, он очень располагает к тому, чтобы тщательнее прорабатывать все свои планы.
Совет книги перемен: дважды проверяйте информацию, которую получаете сегодня. То, что кажется на первый взгляд, может не соответствовать действительности.
Вторник, 24 ноября
День Водного Тигра
Освещается звездами небесное богатство и небесный успех. Большинство дел этого дня могут пройти благополучно. Хорошее время для того, чтобы начинать важные проекты.
Особенно учитывая сильное влияние Солнца, которое наделяет этот день дополнительными позитивными свойствами и поддержкой. Однако вопросы здоровья лучше решать в другой день из-за звезды болезней. Для остальных дел он весьма неплох.
Совет книги перемен: ищите единомышленников, подбирайте общую почву для взаимодействия. Только вместе вы сможете прийти к успеху.
Среда, 25 ноября
День Водного Кролика
Благоприятный день для свадьбы, переезда, путешествий, старта бизнеса, заключения договора с партнерами. Очень хороший день для земляных работ. Если есть возможность, обязательно посадите дерево или куст — это сулит дополнительные бонусы от звезд. Луна оказывается в прекрасной стоянке Стена и защищает от внешних негативных влияний, отражает плохие энергии как стена. Очень хорошая стоянка, покровитель литературы и искусства, помогает расширять владения, строить и вообще способствует успешному освоению всего нового. Немного смуты вносит созвездие Темного воина, который может дать недопонимание, туман в голове. Но это негативное действие крайне незначительно, особенно учитывая то, что день входит в великолепное сочетание трех гармоний — отличное сочетание для всех взаимодействий с людьми.
Совет книги перемен: подстраивайтесь под ситуацию, сейчас не время диктовать свои правила.
Четверг, 26 ноября
День Деревянного Дракона
День без богатства. Но с прекрасными звездами. Очень хорошее время для налаживания связей, переговоров, публичных выступлений, переезда в новый дом, земляных работ, начало ремонта также хорошо пройдет в это время. Только не касайтесь финансовых вопросов, есть риск, что они будут решаться не в вашу пользу, вас могут обсчитать, назвать более высокую цену, при перемещениях крупных сумм могут возникать трудности. Лучше все финансовые операции проводить в другое время. Остальные дела начатые сегодня имеют все шансы на успех, благодаря направляющей матрице Джи Фу.
Совет книги перемен: оставайтесь в стороне от назревающих или активных конфликтов. Наблюдайте из своего командного пункта, не становясь частью разрушительных действий.
Пятница, 27 ноября
День Травяной Змеи
Китайские мастера называют его Днем Малого красного охвата, однако звезда небесной добродетели пытается несколько сгладить негатив дня. Однако это день разрушителя и день без богатства, к тому же он проходит под негативным созвездием Крюка — не получится его провести с пользой. Он может навредить здоровью, да и вообще лучшее его применение — завершение какого-то курса, цикла, проекта, расставание, очищение, избавление от чего-то. Начинать что-то важное не получится совершенно точно.
Совет книги перемен: Не время действовать, дождитесь более подходящего периода для активности.
Суббота, 28 ноября
День Огненной Лошади
Супер-неблагоприятный день, день потери. Здесь присутствуют факторы, которые могут попытаться сгладить негативные энергии дня, однако формула потери все же сильнее. Древние мастера называют его супер-неблагоприятным. К тому же, этот день дублирует энергии года, поэтому может давать ошибки, разночтения, неточности и прочие гадости.
Совет книги перемен: приготовьтесь к кризис-менеджменту, внешние силы играют против вас, а трудности — это лишь проверка на прочность.
Воскресенье, 29 ноября
День Огненной Козы
Один из лучших дней на неделе. Звезды будто бы дают утешительный приз после сразу трех дней с серьезными оговорками. Очень хорошо в такой день начинать бизнес, заключать брачный союз, о чем-то договариваться, стартовать с проектом, переезжать в новый дом, решать сложные задачи. Отличный день для публичных презентаций. Дополнительную поддержку этому дню оказывает звезда благородного человека и спец-структура Божественный обман. Прекрасное время для того, чтобы заниматься саморазвитием, медитациями и духовным ростом.
Совет книги перемен: вам следует исправить ошибки прошлого, найти и пересобрать несовершенства, случившиеся раньше.
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