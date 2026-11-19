Психолог Давыдова: ИИ не поможет человеку справиться с психологической проблемой

Искусственный интеллект может поддержать человека в трудный момент, но полностью заменить психолога не способен. Об этом клинический психолог Олеся Давыдова рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Я думаю, что полностью нет. Но как дополнительный инструмент его можно использовать», — отметила специалист.

По словам Давыдовой, чат-бот может помочь тем, у кого сейчас нет возможности обратиться к психологу. Нейросети можно рассказать о своих переживаниях, упорядочить мысли и посмотреть на проблему с другой стороны.

Однако у такого общения есть важное ограничение. В основе терапии лежит живой контакт между специалистом и клиентом. Во время личных встреч человек учится понимать свои чувства, менять привычное поведение и справляться с трудными ситуациями.

Психолог привела в пример клиентку, которая боялась отказывать людям. Нейросеть могла бы предложить ей готовые фразы, чтобы научиться говорить «нет». Но одних заготовок было бы недостаточно.

«Она бы даже себе их выписала, но в жизни вряд ли бы она смогла этим воспользоваться, потому что за этим нет стоят гораздо глубже проблемы», — пояснила психолог.

Как рассказала специалист, за страхом отказать могут скрываться чувство вины, тревога и другие переживания. Поэтому важно не просто выучить правильные слова, а понять, почему человеку сложно отстаивать свои границы.

Разобраться в причинах такого поведения как раз и помогает психолог. Во время терапии клиент постепенно учится справляться с эмоциями, а затем переносит этот опыт в обычную жизнь.

При этом специалист считает, что отказываться от современных технологий не нужно. Они могут быть полезны как дополнительная поддержка.

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