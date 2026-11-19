Российско-китайские фильмы, в том числе «Красный шелк» и его продолжение «Черный шелк», являются примером культурного сотрудничества, которое способствует развитию отношений между двумя государствами. Об этом президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Антона Золотницкого.

Глава государства подчеркнул, что культурные связи Москвы и Пекина не ограничиваются совместным кинопроизводством. Музыканты и театральные коллективы двух стран также регулярно участвуют в творческих обменах, которые помогают укреплять взаимное доверие.

«Вы упомянули про „Красный шелк“, и сейчас вот „Черный шелк“ выходит. Наши ведущие коллективы, музыканты, театральные деятели постоянно обмениваются друг с другом. <…> Это очень сильно сближает людей и повышает уровень доверия между государствами», — отметил Путин.

Продолжение российско-китайского детектива «Красный шелк» выйдет весной 2027 года. Действие новой картины развернется в Шанхае 1930-х годов, где герои окажутся втянуты в борьбу за загадочный груз, интересующий агентов разных государств.

Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Максим Матвеев, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. Режиссером выступил Андрей Волгин. Производством занимаются Nota Bene Film Group и Коммерческий фонд развития кино и анимации, а прокатом — «НМГ Кинопрокат».

Для съемок создатели возвели семь масштабных декораций, включая полноразмерные копии японского пассажирского лайнера 1930-х годов и дирижабля Graf Zeppelin.

Первая часть, «Красный шелк», вышла в 2025 году. В российском прокате картина собрала 688 миллионов рублей, а в Китае — 1,8 миллиона долларов. Права на показ фильма продали в 48 стран.

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