Бывший заместитель руководителя Россотрудничества, специалист по международной и европейской безопасности Дмитрий Поликанов скончался в возрасте 50 лет. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе Аналитического центра ВЦИОМ.

«С глубокой скорбью Аналитический центр ВЦИОМ сообщает о кончине Дмитрия Поликанова — нашего дорогого коллеги и друга. Дмитрий Поликанов был признанным экспертом в области международной и европейской безопасности, российской внешней и внутренней политики», — говорится в сообщении организации в Telegram.

За свою профессиональную карьеру Поликанов написал более 100 научных и аналитических работ. Он также преподавал в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

С 2003 по 2006 год эксперт руководил направлением международных и общественных связей ВЦИОМ. Затем вошел в Научный совет организации, продолжив сотрудничество с аналитическим центром.

Позднее Поликанов занял пост заместителя руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).

Дату, время и место прощания с Дмитрием Поликановым объявят дополнительно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.