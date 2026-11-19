Химик Крутицкая объяснила, когда лучше чистить зубы

Химик-технолог на стоматологическом производстве Екатерина Крутицкая объяснила «Газете.Ru», как правильно чистить зубы утром. По ее словам, делать это лучше сразу после пробуждения, а не после завтрака. Специалист подробно разобрала, почему такой порядок считается более правильным и какие процессы происходят в полости рта ночью.

Что происходит с зубами ночью

Крутицкая объяснила: ночью слюноотделение снижается, бактерии во рту размножаются активнее, а кислотность растет. Утренняя чистка убирает бактериальную биопленку, а фторсодержащая паста доставляет к поверхности зубов фториды. Они нужны эмали, чтобы противостоять кислотной атаке во время завтрака — например, от фруктовых соков или цитрусовых — и предотвратить потерю минералов.

Если почистить зубы до еды, эмаль получает защиту заранее. Фториды, которые остаются на поверхности после чистки, помогают нейтрализовать кислоты, которые выделяются при употреблении пищи. Особенно это важно для тех, кто утром пьет соки, ест цитрусовые или другие кислые продукты.

Можно ли чистить зубы после завтрака

Чистить зубы после завтрака тоже можно, абсолютного запрета нет, добавила Крутицкая. Тем, кто привык делать это после еды, обычно советуют подождать как минимум час. Это связано с тем, что после приема пищи эмаль на время становится более уязвимой к механическому воздействию.

Почему появилась рекомендация ждать

Такое правило возникло после лабораторных экспериментов, в которых изучали влияние газированных напитков, цитрусовых соков и кислот желудочного сока при рефлюксе на зубную эмаль. Ученые выяснили: кислоты на время снижают прочность эмали и размягчают ее. Поэтому агрессивная чистка жесткой щеткой и пастой с высокой абразивностью может повредить эмаль.

При этом Крутицкая обратила внимание, что эти результаты получены в лабораторных условиях, а не в ходе наблюдений за пациентами. Это значит, что не стоит воспринимать их как абсолютную истину для всех без исключения.

Что советует эксперт

Кроме того, по ее словам, совет «выдержать час после еды» не учитывает ни особенности рациона, ни риск эрозии у конкретных людей. У каждого свои привычки в еде и свое состояние эмали, поэтому универсальная рекомендация подходит не всем.

«Учесть все нюансы непросто, а кроме того, далеко не у всех с утра есть возможность выжидать час после приема пищи. Именно поэтому лучше почистить зубы до завтрака, а после него просто прополоскать рот водой, чтобы убрать остатки пищи», — заключила эксперт.

Такой подход удобен: он экономит время утром и при этом защищает эмаль. Если же человек привык чистить зубы после еды, можно просто подождать час или использовать мягкую щетку и пасту с низкой абразивностью.

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