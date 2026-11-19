Трамп заявил, что понимает возмущение Путина атаками на Крымский мост

Президент США Дональд Трамп 19 ноября заявил, что понимает возмущение своего российского коллеги Владимира Путина атаками Вооруженных сил Украины на Крымский мост. Об этом он сказал в беседе с телеканалом NBC.

«Путин был крайне возмущен [президентом Украины Владимиром] Зеленским из-за той атаки на Крымский мост. Вполне понятно, почему Путин так отреагировал», — приводит слова Трампа NBC.

Что сказал Путин

В этот же день Путин заявил, что после ударов по Крымскому мосту договоренностей по прекращению огня в различных сферах не будет. Он добавил, что российская сторона намерена ответить на атаки. По его словам, ответные действия будут более болезненными для Киева, чем нанесенный переправе ущерб.

Что известно об атаках

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 19 ноября сообщил об очередной атаке на Крымский мост. На текущей неделе ВСУ атаковали переправу 16 ноября, второй удар был нанесен на следующий день.

Тогда главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о теракте. Вице-премьер РФ Андрей Никитин 18 ноября отметил, что Россия может восстановить Крымский мост в сжатые сроки, вопрос находится на контроле правительства.

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