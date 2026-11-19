В России предстоит сформировать культуру потребления мяса кролика. Об этом 19 ноября в интервью URA.RU заявил президент Национального союза кролиководов Алексей Емельянов. По его словам, при правильном позиционировании отечественные производители смогут кратно увеличить объемы производства.

Пример для отрасли

Емельянов отметил, что ориентиром для кролиководов может стать рынок индейки. Именно этот сегмент, по его словам, показывает, как грамотное продвижение и работа над культурой потребления позволяют наращивать производство.

«Индейка — это тот сегмент, на который можно равняться, и при правильном позиционировании в 5-10 раз увеличить объемы производства мяса кролика вполне реально. Но для этого нужно работать над прививанием культуры его потребления», — сказал эксперт.

Что мешает рынку

Сейчас, по словам Емельянова, культуры потребления мяса кролика в России фактически нет. Круг потребителей остается относительно небольшим: в него входят любители этого продукта и те, кому его рекомендовали врачи из-за гипоаллергенности.

При этом кроличье мясо считается диетическим и полезным продуктом. Оно содержит меньше жира, чем свинина или говядина, и хорошо усваивается. Однако без активного продвижения и разъяснительной работы среди потребителей рынок остается сегментным.

Что нужно для роста

Емельянов уверен: если провести соответствующую работу, возможно кратно увеличить рынок мяса кролика в России. Для этого нужна системная работа над культурой потребления — по аналогии с тем, как это было сделано с индейкой.

По его мнению важно рассказывать потребителям о пользе кроличьего мяса, его вкусовых качествах и способах приготовления. Тогда спрос начнет расти, а вместе с ним и производство.

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