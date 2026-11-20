Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению украинских военнослужащих и техники, обнаруженному воздушной разведкой.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчет «Града» нанес удар по силам ВСУ в Запорожской области
Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» поразил скопление сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.
Во время воздушной разведки военнослужащие обнаружили позиции, на которых, по предварительным данным, находились до 30 украинских военных и пяти единиц техники. Предполагалось, что подразделение противника может быть задействовано для усиления передовых рубежей и проведения контратаки.
Для поражения цели привлекли артиллеристов 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса. Получив координаты, расчет «Града» выдвинулся в назначенный район, занял огневую позицию и произвел залп реактивными снарядами.
Водитель боевой машины с позывным «Серебро» рассказал, что главной задачей было не допустить закрепления противника и подготовки наступательных действий.
«Скопление техники и личного состава в таком количестве — это потенциальная наступательная группа. Ее нужно было нейтрализовать. Выдвинулись по маршруту, уточнили координаты. Цель была подавлена», — сообщил военнослужащий.
По данным Минобороны РФ, в результате удара обнаруженное скопление сил ВСУ было подавлено. Действия артиллеристов были направлены на срыв сосредоточения резервов противника и предотвращение возможной контратаки.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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