Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан по приглашению главы республики Эмомали Рахмона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе поездки лидеры двух государств проведут переговоры, посвященные дальнейшему укреплению российско-таджикистанских отношений.

Особое внимание стороны планируют уделить перспективам расширения стратегического партнерства и союзнического взаимодействия между Москвой и Душанбе.

Кроме того, Путин и Рахмон намерены обменяться мнениями по актуальным международным вопросам, а также обсудить ситуацию в регионе.

Ранее, 9 октября, президент России и глава Таджикистана провели короткую беседу перед началом саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Туркмении. Лидеры двух государств пообщались во время традиционного совместного фотографирования участников встречи. Переговоры прошли в неформальной обстановке, буквально «на ногах». Путин и Рахмон обменялись несколькими словами перед началом официальной программы саммита. Мероприятие состоялось в национальной туристической зоне «Аваза», расположенной на восточном побережье Каспийского моря.

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