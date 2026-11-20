Реорlе: Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди завели далматинца

Модель Кендалл Дженнер и актер Джейкоб Элорди, завели общего питомца — щенка далматинца. Об этом журналистам издания People сообщил источник, близкий к паре.

«Оба огромные любители собак, это то, что их сблизило. Они оба уже влюблены в своего нового щенка», — рассказал инсайдер.

Для Дженнер это не первый опыт с животными. В детстве она с сестрами заботилась о чихуахуа Дольче и лабрадоре Габбане, названных в честь модного дома, а также о мальтийской болонке Белле. В 2011 году модель и ее сестра Кайли получили на Рождество двух щенков по кличке Луи и Вуиттон.

Дженнер и Элорди стали появляться вместе весной 2026 года, однако официальных комментариев о романе так и не дали. Еще в июле источник People отмечал, что Кендалл «без ума» от актера и ценит его легкий характер.

Кендалл Николь Дженнер — американская модель и предприниматель. Широкую известность получила как участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», рассказывающего о жизни ее семьи.

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