Page Six: P. Diddy отпразднует День благодарения в столовой для осужденных

Музыкальный продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс. — Прим.ред.) встретит День благодарения не за праздничным столом, а в столовой федеральной тюрьмы — издание Page Six добыло меню праздника для осужденного рэпера. Главным блюдом на выбор предложат индейку или тофу в соусе, а на десерт — пекановый пирог.

Комбс отбывает срок в тюрьме FCI Allenwood Low в Пенсильвании, куда его перевели из Форт-Дикса в Нью-Джерси. Праздничное меню для заключенных выглядит почти как домашнее: картофельное пюре с подливой, бататная запеканка, начинка с шалфеем и луком, запеканка из зеленой фасоли, клюквенный соус и булочки. Завершает трапезу пекановый пирог. Ирония в том, что тофу для Комбса может оказаться шагом вперед: год назад на праздник подавали курицу из сои.

Перевод в Пенсильванию последовал за сообщениями о слишком привольной жизни рэпера в прежней колонии. По словам бывших заключенных Форт-Дикса, продюсер платил соседям по блоку за готовку, уборку и заправку кровати, ему доставали запрещенный мобильник, модифицированный планшет с фильмами и — в компании соседей — виски.

Комбс получил 50 месяцев заключения по двум пунктам обвинения, связанным с насилием и организацией проституции; суд оправдал его по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете. Освободиться он должен 21 января 2028 года.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.