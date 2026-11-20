Любимица соцсетей и самая знаменитая бегемотиха планеты Фиона скончалась в американском зоопарке Цинциннати в девятилетнем возрасте: в ее вольер случайно упала вязаная шапка, которую животное проглотило. Ветеринары боролись за жизнь Фионы круглосуточно, но спасти ее не смогли, сообщает CNN.

«Мы в шоке. Мы не ожидали такого исхода. Она боролась до последнего», — заявил директор зоопарка Дэйв Дженике.

Операцию для животного весом более тысячи килограммов провести было невозможно, поэтому врачи консультировались не только с ветеринарными специалистами, но и с человеческими медиками.

«Мы пытались вывести шапку из ее организма, но это оказалось ей не по силам», — рассказали в зоопарке.

Фиона стала знаменитостью в первый день жизни в зоопарке Цинциннатини: она родилась на шесть недель раньше срока в 2017 году с рекордно низким весом около 13 килограммов, хотя новорожденные бегемоты обычно весят втрое больше. Малышка не могла самостоятельно стоять и питаться от матери Биби — ее выхаживала целая команда сотрудников зоопарка, к которым присоединились медики детской больницы Цинциннати. Команду так и назвали — Team Fiona, а вскоре хештег #TeamFiona стал брендом: с магнитами и футболками с бегемотихой, а местная пивоварня выпустила пиво в ее честь.

Фиона появилась на свет недоношенной в январе 2017 года и вопреки всем прогнозам выжила, но врачи не были уверены в ее шансах на жизнь. Первые недели бегемотиха провела в инкубаторе, а первые шаги делала рядом с родителями — держась за их спины. Она стала первой недоношенной бегемотихой, выхоленной в неволе, и главной звездой зоопарка Цинциннати.

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