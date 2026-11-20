Юрий Колокольников вспомнил съемочный день заболевшей Юлии Пересильд

Актер Юрий Колокольников на премьере сериала «Тайный город» рассказал корреспонденту 5-tv.ru, что заслуженная артистка России Юлия Пересильд снималась больной — и мужественно отработала смену целиком.

Актер также объяснил, почему заболевшего артиста почти невозможно освободить от съемок.

Сначала Колокольников не вспомнил, но затем подтвердил: Пересильд действительно работала с температурой, не отменяя рабочий день. Боль на площадке актер знает не понаслышке — с ним такое случалось несколько раз. По его словам, поддержать заболевшего коллегу в такой ситуации хочется всегда.

«Я просто знаю, что такое болеть на площадке, у меня было такое пару раз. Отменить смену невозможно, особенно если заболел в ночь — там куча людей. Как ты ее (съемку. — Прим.ред.) отменишь?» — сказал актер.

На той же премьере «Тайного города» Колокольников отреагировал на назначение Роберта Паттинсона новым Джеймсом Бондом. Актер назвал выбор «крутым» и признался, что очень рад за коллегу, с которым снимался вместе.

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