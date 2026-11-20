Съемное жилье в России дешевеет, а вот зарабатывать на аренде все труднее.

Как выяснили «Известия», доходы собственников квадратных метров за год упали на 14%. Средняя ставка по стране снизилась до 34,5 тысячи рублей в месяц. А жильцов теперь приходится искать дольше. Срок увеличился с 28 до 40 дней.

Все это время квартира пустует и не приносит денег. Растут конкуренция и инфляция — вложения уже не дают прежней отдачи.

В следующем году тренд, по прогнозам, сохранится. По мере оживления ипотечного кредитования спрос на аренду будет слабеть.

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