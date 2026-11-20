Тысячи сирот в Омской области оказались заложниками бездействия чиновников. Они годами ждут положенных им квартир, но добиться исполнения закона не могут даже через суд. Власти разводят руками и ссылаются на нехватку денег. Но тут же удивительным образом миллионы находятся на совсем другие нужды — праздничный лоск и дорогие подарки.

Почему одни бюджетные обязательства можно годами откладывать, а на другие расходы средства сразу же находятся, разбирался корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Очередь на жилье для детей-сирот в Омской области, кажется, сама уже превратилась в недвижимость. Александр вместе с женой и двумя маленькими детьми ютится в комнате старого аварийного общежития. Хотя государство давно должно было обеспечить его комфортным жильем.

«В одной комнате нет условий. И плюс у меня два брата в детском доме. И я тоже хотел бы их забрать», — рассказал сирота Александр Профатило.

И таких, как Александр, в регионе уже больше шести тысяч. Индира осиротела в пять лет. Теперь у нее самой трое детей. Но своего дома нет. Семье приходится кочевать по съемным квартирам.

«Мне 29 лет. Я уже на очереди 14 лет», — сказала сирота Индира Манапова.

Власти предлагают сертификаты, вот только положены они далеко не всем. Нужно иметь официальный доход не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. Значение имеет даже возраст. Не подходишь под требования — оставайся без помощи.

В 2026 году сумма сертификата составляет максимум три с половиной миллиона рублей. Средняя стоимость квартиры в Омске — шесть миллионов. Недостающие два с половиной миллиона сиротам предлагают найти самостоятельно.

А очередь год от года только растет. В 2025-м сиротам выдали 130 квартир. Вдвое меньше, чем годом ранее. В правительстве региона привычно кивают на пустой бюджет.

«Ограниченные возможности регионального бюджета не позволяют обеспечить в полном объеме финансирование мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот», — говорится в ответе властей.

Но федеральные деньги на жилье поступают регулярно. В этом году на эти цели в регионе предусмотрели более миллиарда рублей.

«Семь тысяч детей-сирот, шесть тысяч из них уже должны были получить свое жилье. Но все ждут. Квартиры закупаются только в районах и в очень маленьком количестве», — рассказала сирота Наталья Путинцева.

Не помогают даже решения судов. Приставы добивались штрафов для чиновников — по 30 тысяч рублей по каждому из шести дел. Но и от наказания удалось уклониться. В судах сослались на дефицит бюджета. И штрафы отменили.

«Если должностное лицо приняло все возможные, зависящие от него меры по направлению писем, возможности распределения бюджетных средств, которых у него предусмотрено, то оно освобождается от ответственности», — пояснил заместитель министра строительства и архитектуры Омской области Евгений Кравченко.

В том числе штраф сняли с заместителя директора департамента городского хозяйства, отвечавшей за капитальный ремонт дома на улице Академгородок, 6. Здесь подвал постоянно топит канализацией.

Особенно удивительно слышать о нехватке денег для сирот и капитального ремонта, когда речь заходит о других расходах. Мэрия Омска ранее собиралась потратить почти пять миллионов на доставку праздничных декораций из Москвы. Аппарат губернатора заказал 50 брендированных часов за 173 тысячи рублей. Еще 200 тысяч предусмотрели на сувениры для почетных гостей.

«Целью данной закупки является обеспечение памятными сувенирами при проведении торжественных и протокольных мероприятий, проводимых с участием правительства Омской области», — говорится в ответе.

«На исполнение судебных решений денег нет, но в регионах, не только в этом, но и в других, может быть ситуация, когда на демонстративное или аппаратное потребление на высшем уровне деньги почему-то находятся. И вот, коли они находятся, то это ставит сразу вопрос о том, а почему же их нет тогда на другое», — отметил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Сейчас в Омской области остаются неисполненными около 1200 судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам. Теперь историей занялся Следственный комитет. В отношении некоторых чиновников возбуждены уголовные дела. Их подозревают в халатности.

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