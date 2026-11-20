В России почти в полтора раза выросло число злостных неплательщиков алиментов. В открытом реестре уже почти 300 тысяч человек. Об этом «Известиям» в эксклюзивном интервью рассказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

По его словам, чаще всего не платят мужчины в возрасте от 30 до 45 лет, имеющие доходы и имущество. Есть среди должников и женщины — на них приходится 17,5%.

Самые крупные суммы набегают в столичном регионе. Только по двум недавним делам удалось взыскать 19 и 20 миллионов рублей.

Аристов подчеркнул, что меры воздействия нужно усиливать, а реестр — превращать из информационного в полноценный регулирующий механизм.

Для этого ФССП изучает в том числе зарубежный опыт. Так, в Китае суды через единую систему оперативно получают данные об имуществе и замораживают счета. Должникам ограничивают перелеты и проживание в отелях.

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