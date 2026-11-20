Медведь в Приморье вывел из строя фотоловушку, ловившую момент его личной жизни

Медведь вывел из строя фотоловушку в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Кадры инцидента, снятые осенью на северном участке нацпарка, опубликовала пресс-служба дирекции заповедников.

Фотоловушку установили сотрудники отдела науки для наблюдения за пещерой, в которой предположительно мог обитать дальневосточный леопард. Гипотезу опроверг бурый зверь: на видео он принюхивается к устройству, грызет его, а затем сбивает камеру, направляя объектив в небо, — после чего будто пытается вернуть ее в прежнее положение. Запись стала последней, которую успела сделать фотоловушка.

Наблюдатели усмотрели в поведении зверя требование «прекратить несогласованные съемки личной жизни». В кадр попал и «сообщник»: предположительно, на ролике запечатлены медведица с подросшим медвежонком в возрасте около двух лет.

В заповеднике объясняют: медведи — интеллектуально развитые животные, постоянно «орудуют» ртом и лапами в поисках пищи и потому активно изучают все, что выделяется из окружающей среды. Любопытных на территории хватает: на «Земле леопарда» работают около 500 фотоловушек, которые периодически привлекают внимание разных обитателей нацпарка.

Но медведи не всегда бывают дружелюбными. В начале ноября медведь забрался в жилой дом в Томской области, устроил там погром и уснул на диване.

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