Половина гражданок России, задержанных во время полицейских рейдов в ночных клубах Анкары в конце октября, вылетели с территории Турции — речь идет о 17 из 34 женщин. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в республике.

«Страну покинули 17 российских гражданок, задержанных во время полицейских рейдов в клубах», — приводит сообщение дипмиссии РИА Новости.

Еще несколько женщин по-прежнему находятся в турецком депортационном центре: дипломаты оказывают им консульское содействие.

В конце октября ночной рейд обернулся задержанием 34 россиянок: полиция Анкары провела проверки сразу в трех ночных клубах столицы, заподозрив женщин в нарушении норм морали и общественной безопасности.

Задержанных отвезли в депортационный центр «Акюрт» и изъяли мобильные телефоны — оставив только возможность звонить близким со стационарного аппарата.

Защита назвала действия полиции незаконными: по словам адвоката Мустафы Макиниста, девушек забирали прямо с рабочих мест при наличии действующих разрешений на работу — без единого доказательства вины, лишь на основании предположений. Он также предположил, что таким образом власти ищут рычаги давления на владельцев клубов: иски поданы и в административные суды, и в уголовный.

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