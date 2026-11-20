Сына Уилла Смита заподозрили в фейковом романе с 82-летней предпринимательницей

Музыканта Джейдена Смита, сына голливудского актера Уилла Смита, заподозрили в фейковом романе с 82-летней французской предпринимательницей Мишель Лами. Об этом сообщило издание ABC News.

Информация о возможной связи 28-летнего Джейдена и 82-летней Лами появилась в сети в начале ноября 2026 года. Сначала сообщалось, что сын Уилла Смита посетил дом предпринимательницы, чтобы попросить ее благословения. Однако позже интернет-пользователи стали активно делиться фотографиями, на которых музыкант и бизнесвумен целуются.

После этого появились слухи о помолвке пары. Некоторые анонимные источники также утверждали, что Лами готова передать Смиту-младшему большую часть своей недвижимости.

По данным журналистов ABC News, вся эта информация оказалась ложной. Кроме того, пресса уверена, что слухи о романе Смита и Лами спровоцировали сами Джейден и Мишель. Таким образом, они якобы хотел привлечь к себе внимание.

При этом ни Смит-младший, ни Лами не подтверждали свой роман или помолвку.

Джейден Смит получил широкую известность в восемь лет благодаря роли в драме «В погоне за счастьем» 2006 года, где он сыграл вместе со своим отцом Уиллом Смитом. Помимо этого, Джейден известен по роли в фильме «Каратэ-пацан».

Ранее стало известно, что Уилл Смит вновь сошелся с матерью Джейдена, актрисой Джадой Пинкетт-Смит Супруги живут вместе после длительного периода разлуки. По информации инсайдера актеры счастливы, испытывают взаимную любовь и по-прежнему поддерживают друг друга.

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