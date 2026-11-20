Мэр Нью-Йорка запретил использование конных экипажей с 1 июня 2028 года

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани подписал закон, запрещающий использовать конные экипажы на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе Мамдани.

«Мэр Зохран Кваме Мамдани сегодня подписал закон, положивший конец 150-летней истории индустрии конных экипажей в Нью-Йорке», — сказано в документе.

Изначально законопроект о поэтапном отказе от конных повозок внесли в городской совет в 2022 году. Этим летом в Центральном парке произошел несчастный случай с неуправляемым экипажем, в котором погиб 18-летний турист из Индии Романч Махаджан, катавшийся с семьей в честь окончания школы. После случившегося законопроект, запрещающий использовать конные экипажы назвали в его честь — «Закон Романча».

Примечательно, что этот проект все еще находится на стадии согласования. В свое время против нововведения выступал президент США Дональд Трамп. Он критиковал документ, подготовленный Мамдани. Кроме того, кучеры выступают против введения данного закона. Некоторые из них даже судятся с местными властями.

Ранее Зохран Мамдани заявил, что в ближайшее время он обратится к Дональду Трампу и потребует прекратить деятельность Иммиграционной и таможенной службы (ICE) на территории города. Об этом мэр сказал, после того, как сотрудники ICE открыли огонь по автомобилю, в котором находился пятилетний ребенок.

За рулем автомобиля был мужчина — подозреваемый. В ходе перестрелки он получил ранения и его доставили в больницу. Ребенок не пострадал.

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