Cell Host & Microbе: найден способ похудеть без диет и спорта

Кишечная бактерия Clostridium immunis способна помогать организму сжигать опасный жир, который скапливается вокруг внутренних органов. Ученые выяснили, что она вырабатывает особое вещество, меняющее работу жировых клеток. Благодаря этому организм начинает расходовать больше энергии, а накопление жира замедляется. Исследование опубликовали в журнале Cell Host & Microbe.

Необычное открытие сделали специалисты медицинских школ Duke-NUS в Сингапуре и Университета Дьюка в США. Самое интересное, что обнаруженный механизм работает не за счет уменьшения количества пищи или увеличения физической активности.

Почему жир на животе особенно опасен

Не весь жир в организме одинаков. Подкожный находится непосредственно под кожей, а висцеральный окружает внутренние органы, в том числе печень и кишечник. Именно второй тип представляет особую опасность для здоровья.

Избыточное количество такого жира связано с повышенным риском диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ. При этом проблема не всегда заметна внешне. Человек может выглядеть относительно стройным, но иметь повышенное количество жира вокруг внутренних органов.

Кроме того, висцеральная жировая ткань не всегда легко реагирует на сигналы организма, заставляющие клетки расходовать накопленную энергию. Ученые решили выяснить, могут ли на этот процесс влиять бактерии, которые живут в кишечнике человека.

Как кишечная бактерия помогает сжигать жир

Во время исследования специалисты обратили внимание на Clostridium immunis — бактерию, обитающую в кишечнике человека. Оказалось, что она производит особую молекулу сахара, способную влиять на обмен веществ.

Попадая в организм, это вещество запускает цепочку изменений, в результате которых жировые клетки начинают активнее расходовать энергию. Для этого бактерия воздействует на сигналы, с помощью которых иммунная система взаимодействует с тканями организма.

В результате в области висцерального жира увеличивается количество клеток, способных превращать накопленную энергию в тепло. По сути, часть жира начинает активнее расходоваться вместо того, чтобы продолжать накапливаться.

«Нас удивило, что этот бактериальный сахар действовал не за счет уменьшения количества потребляемой пищи или увеличения физической активности. Вместо этого он изменял то, как висцеральный жир использует энергию», — рассказал один из авторов исследования Чин Йи Тан.

По его словам, открытие позволяет по-новому взглянуть на связь кишечных бактерий с обменом веществ.

Что показали эксперименты

Эффект ученые проверили на лабораторных мышах. Исследователи обнаружили, что бактерия и вырабатываемое ею вещество помогали уменьшать накопление жира и снижать прибавку массы тела.

При этом животные не начинали меньше есть или больше двигаться. Изменения происходили именно в работе жировой ткани: организм активнее расходовал энергию.

Ученые также установили, что ключевую роль играет определенная химическая часть молекулы сахара. Когда исследователи изменяли ее, полезное действие исчезало. Это помогло понять, какой именно механизм отвечает за обнаруженный эффект.

Что выяснили при изучении более четырех тысяч человек

Чтобы проверить, может ли открытие иметь отношение к людям, ученые проанализировали данные 4145 человек из разных стран. Они изучили особенности кишечных бактерий и сравнили результаты у людей с ожирением и нормальной массой тела.

Оказалось, что у участников с ожирением реже встречался бактериальный ген, необходимый для образования активной формы обнаруженного вещества.

Это позволило предположить, что механизм, найденный в экспериментах на мышах, может иметь значение и для человеческого организма.

Можно ли будет худеть без диет и спорта

Пока говорить о появлении нового средства для похудения рано. Исследователям еще предстоит выяснить, насколько безопасно воздействовать на обмен веществ с помощью этой бактерии или вещества, которое она производит.

Авторы открытия уже подали заявку на патент и планируют провести клинические испытания в США. Их цель — проверить, можно ли использовать обнаруженный механизм для лечения ожирения и связанных с ним заболеваний.

По словам одного из руководителей исследования Нираджа Сураны, работа показывает, насколько сложным может быть взаимодействие кишечных бактерий с организмом человека.

Ученые надеются, что в будущем на основе открытия удастся создать препараты, которые будут помогать организму расходовать избыточный висцеральный жир.

Однако пока технология остается экспериментальной. Она не заменяет правильное питание, физическую активность и существующие методы лечения ожирения.

Главная ценность исследования заключается в другом: ученые нашли ранее неизвестный способ, с помощью которого кишечные бактерии могут управлять расходом энергии в организме.

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