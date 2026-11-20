Medical Xpress: рак печени связали с химикатами из повседневных товаров:

Химические вещества, которые используются при производстве упаковки, антипригарной посуды и водоотталкивающих тканей, могут быть связаны с развитием рака печени. К такому выводу пришли ученые Университета Южной Калифорнии, изучившие состав крови людей, у которых впоследствии обнаружили злокачественные опухоли. Об этом сообщает Medical Xpress.

Особое внимание исследователей привлекли два соединения из группы PFAS. Их называют «вечными химикатами», поскольку они чрезвычайно медленно разрушаются и могут надолго оставаться в окружающей среде и человеческом организме.

Как выяснилось, у людей с повышенным содержанием этих веществ в крови вероятность развития рака печени была значительно выше. Особенно выраженной связь оказалась у участников с наследственной склонностью к жировой болезни печени.

Какие опасные вещества могут находиться в привычных вещах

PFAS — это большая группа искусственно созданных химических соединений, которые применяются в промышленности уже несколько десятилетий. Они помогают материалам отталкивать воду, жир и грязь, а также выдерживать воздействие высоких температур.

Поэтому такие вещества используют при производстве некоторых видов пищевой упаковки, антипригарных покрытий, защитных тканей и противопожарной пены. Проблема заключается в том, что соединения очень медленно разрушаются.

Попадая в почву и воду, они способны сохраняться там долгие годы. Некоторые из них также задерживаются в организме человека.

При этом ученые подчеркивают: наличие PFAS в отдельных товарах не означает, что любая антипригарная сковорода или упаковка обязательно вызывает рак. Степень воздействия зависит от конкретного вещества и того, в каком количестве оно попадает в организм.

Вероятность рака оказалась выше более чем в два раза

Исследователи изучили образцы крови 223 человек, у которых позднее диагностировали рак печени. Для сравнения они использовали анализы еще 223 участников без этого заболевания. Главное преимущество исследования заключалось в том, что образцы были взяты задолго до постановки диагноза — в среднем за 7,8 года.

Всего специалисты проверили содержание 12 соединений из группы PFAS. Наиболее заметную связь с раком печени обнаружили у двух веществ — PFHpA и PFNA.

У участников с самыми высокими концентрациями этих соединений шансы столкнуться с заболеванием оказались примерно в 2–2,5 раза выше, чем у людей с минимальными показателями.

Особенно насторожило исследователей то, что одно из выявленных веществ, PFHpA, ранее рассматривалось как альтернатива более старым соединениям, использование которых начали ограничивать из-за опасений за здоровье человека.

«Больше всего беспокоит то, что самые сильные связи мы обнаружили не у хорошо изученных веществ, а у более новых PFAS, о влиянии которых на здоровье человека известно гораздо меньше», — отметил один из авторов исследования Джесси Гудрич.

Почему у некоторых людей риск оказался выше

Ученые также выяснили, что воздействие химикатов может быть особенно опасным для людей с определенными наследственными особенностями. Речь идет о предрасположенности к жировой болезни печени — состоянию, при котором в клетках органа накапливается слишком много жира.

Со временем заболевание может приводить к воспалению, повреждению печени и повышать вероятность развития рака. Исследователи обнаружили, что связь между веществом PFHpA и раком печени была значительно сильнее у людей, чьи гены повышают риск жировой болезни.

А вот среди участников без выраженной наследственной предрасположенности столь заметной связи не выявили. По мнению ученых, химические вещества могут дополнительно нарушать процессы, с помощью которых печень перерабатывает жиры.

«Получается двойной удар: сначала гены, а затем PFAS, воздействующие на тот же механизм», — объяснил Гудрич.

Можно ли уменьшить воздействие «вечных химикатов»

Полностью избежать контакта с PFAS сложно: некоторые из этих веществ встречаются в воде, окружающей среде и различных потребительских товарах. Однако исследователи считают, что уменьшение воздействия потенциально опасных соединений может стать одним из направлений профилактики.

В частности, существуют специальные фильтры, способные снижать содержание определенных PFAS в питьевой воде. Их эффективность зависит от типа фильтра и конкретного вещества.

Не менее важно следить за состоянием печени, особенно людям с лишним весом, диабетом и другими факторами риска жировой болезни.

В дальнейшем ученые надеются научиться выявлять пациентов, у которых одновременно присутствуют наследственная предрасположенность и повышенное воздействие химических соединений. Таким людям, возможно, потребуется более внимательное медицинское наблюдение.

Пока же исследователи планируют продолжить работу, чтобы понять, какие еще вещества окружающей среды могут влиять на развитие рака печени.

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