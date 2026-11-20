Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для юной Вари
У девочки рак крови.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых дел». Юная Варя сейчас борется с тяжелым заболеванием. Диагноз «рак крови» поставили, когда ребенку не было и двух лет.
Врачи уверены: шансы есть, но требуется пересадка костного мозга. Донором станет мама Вари. Но до трансплантации необходим специальный подготовительный курс.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, за сутки удалось собрать сумму, которой хватит на покупку жизненно необходимого препарата.
Еще раз большое вам спасибо!
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