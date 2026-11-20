Минобороны рассказало о результатах ночной атаки по объектам на Украине

Российские войска ночью нанесли массированный удар по объектам, связанным с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, поражены предприятия военно-промышленного комплекса, складские терминалы, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. Цели находились в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, в Минобороны сообщили об ударе по портовой инфраструктуре в Одесской области. Под удар также попали морские суда, которые, как заявили в ведомстве, использовались в интересах ВСУ.

Ответ за Крымский мост

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале сообщил, что в городе после ударов российской армии повреждены Подольский, Дарницкий и Южный мосты.

Движение с правого берега на левый перекрыто. На Южном мосту разрешен проезд в обратном направлении — с левого берега на правый. Однако воспользоваться переправой могут только автомобили массой до 18 тонн.

Жителям украинской столицы рекомендовали отказаться от поездок на личных машинах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что атаки на Крымский мост не останутся без ответа.

Президент РФ об ответе за атаки на Крымский мост

Владимир Путин назвал переправу исключительно мирным объектом. По его словам, мост давно не используется для транспортировки нефти и боеприпасов. Президент подчеркнул, что ответные действия будут более болезненными для противника.

Путин также сообщил о ходе восстановления сооружения. Железнодорожная часть уже приведена в порядок, работы на мосту продолжаются.

Отдельно президент рассказал, что обсуждал с Советом безопасности России возможность прекращения огня в отдельных сферах. Однако атаки на переправу изменили позицию Москвы по этому вопросу.

«Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем», — заявил российский лидер.

Атаки на Крымский мост

Крымский мост несколько раз подвергался атакам со стороны боевиков киевского режима за последнюю неделю. О первом ударе по объекту глава региона Сергей Аксенов сообщил утром 16 ноября. В результате движение транспортных средств было временно остановлено. Власти республики развернули в Керчи оперативный штаб, экстренные службы приступили к ликвидации последствий.

Второй инцидент произошел ночью 17 ноября. Руководство Крыма вновь ввело ограничения на передвижения транспорта. Аксенов призвал жителей и гостей региона не ехать в сторону моста и посоветовал им изменить маршруты. О временном прекращении движения поездов и машин также сообщили в Минтрансе РФ. По факту атак ВСУ на объект Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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