Cancer Discovery: обнаружена опасная мутация, связанная с раком

Международная группа исследователей обнаружила скрытую генетическую поломку, которая вызывает метастатический рак предстательной железы в относительно молодом возрасте. Работа опубликована в журнале Cancer Discovery.

Большинство злокачественных новообразований возникает из-за накопления повреждений в клетках организма на протяжении жизни. Однако от 5-10% всех случаев спровоцированы аномалиями, передающимися из поколения в поколение. Самыми известными считаются вариации BRCA1 и BRCA2, которые связаны с опухолями груди, яичников, поджелудочной железы и простаты. Теперь ученые доказали, что врожденные мутации в структуре гена CDK12 служат еще одним маркером тяжелого онкологического процесса.

Коварная мутация и быстрое поражение органов

Ранее в научной среде считалось, что мутации CDK12 образуются непосредственно в самих опухолевых тканях спонтанно. Исследователи проверили генетические данные более четырех с половиной тысяч мужчин с агрессивным раком простаты.

В результате анализа удалось выявить пять несвязанных между собой пациентов, которые унаследовали данный дефект от родителей.

У всех пяти мужчин заболевание проявилось в возрасте от 44 до 62 лет. К моменту постановки диагноза рак уже успел распространиться за пределы железы и дал метастазы.

Молекулярный анализ показал характерные структурные повреждения, которые точно указали на дефектный белок CDK12 как на причину патологии. По данным исследователей, поломка встречается примерно у одного из тысячи больных, но в глобальном масштабе речь идет о сотнях пострадавших семей по всему миру.

Профессор Александр Уайатт отметил, что обнаружение дефекта дает врачам шанс спасти жизни пациентов.

«Что поразительно, у каждого выявленного нами пациента с этой врожденной мутацией метастатическое заболевание развилось уже к моменту постановки диагноза. Теперь у нас появилась возможность выявлять такие семьи заранее и давать людям шанс пройти расширенный скрининг, когда заболевание еще излечимо», — сказал специалист.

Внедрение нового маркера в существующие системы тестирования

Главное преимущество открытия заключается в том, что современной медицине не придется создавать сложные технологии с нуля. Клиническое оборудование, способное определять структуру CDK12, уже применяется в лабораториях по всему миру.

Авторы научной работы рекомендовали внести данный ген в список стандартных генетических панелей для оценки предрасположенности к мужской онкологии. Модернизация уже работающих протоколов не потребует серьезных трат и долгого ожидания. Это ускорит перенос научных выводов в повседневную работу поликлиник и диагностических центров.

«Несмотря на исключительную редкость мутации, открытие может спасти жизни семьям-носителям. Обнаружение мутации у одного человека позволяет вовремя защитить его кровных родственников еще до появления симптомов или распространения метастазов», — так ведущий автор исследования доктор Софи Толмейер пояснила клиническое значение исследования.

Опасность для женщин и семейная профилактика

В ходе детального изучения анамнеза добровольцев биологи выявили возможную связь мутации CDK12 с раком яичников. Родственницы некоторых участников эксперимента страдали от гинекологической онкологии.

Команда исследовала образец опухоли женщины с раком яичников, у которой подтвердилось наличие врожденной поломки CDK12. В тканях нашли те же самые генетические сигнатуры, что и в клетках простаты. Ученые заявили о необходимости продолжать проверки, чтобы определить уровень опасности для женщин и сформулировать правила дополнительного обследования.

Регулярная диагностика позволит людям из группы риска держать здоровье под наблюдением и не допускать тяжелых осложнений.

«С правильным генетическим тестированием и программами скрининга мы видим будущее, в котором никто из носителей таких мутаций не умрет от рака», — подчеркнул цель проводимых программ профессор Александр Уайатт.

Исследование получило финансовую поддержку Фонда борьбы с раком простаты, Исследовательского института Терри Фокса, Канадского онкологического общества, Канадских институтов исследований в области здравоохранения и Национальных институтов здравоохранения США.

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