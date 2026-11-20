Россия атаковала Украину 13 раз за ночь: разрушены мосты, в Киеве нет света
Это ответ на повреждения Крымского моста со стороны ВСУ.
Фото, видео: www.globallookpress.com/MOD Russia; 5-tv.ru
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В Киеве повреждены три моста и возникли перебои со светом
Мощные взрывы целую ночь гремят на Украине и прежде всего — в Киеве. Местные чиновники заявили о нескольких сериях воздушных атак, а журналисты уточнили: их по меньшей мере 13.
Подсчеты попаданий и ущерба ведут спустя всего несколько часов после того, как президент России Владимир Путин, находясь в Китае, отметил: киевский режим ждет болезненный ответ за повреждение Крымского моста.
Утром в Минобороны России сообщили, массированный удар нанесли наземные установки, корабли и авиация.
Уже известно, что Подольско-Воскресенский мост через Днепр закрыт полностью, движение по Южному резко ограничили, а состояние Дарницкого только предстоит оценить. Предварительно, он серьезно поврежден.
Кроме того, в украинской столице возникли перебои со светом. Под атакой оказался и Кривой Рог в Днепропетровской области, где по инфраструктуре ВСУ ударили беспилотники.
Также известно о взрывах в Виннице, Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, а в Черном море подбиты суда с военными грузами.
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