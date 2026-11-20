Уролог Фернандес назвал слабый поток при мочеиспускании опасным знаком организма

Жжение, кровь в моче и слабый поток могут указывать на нарушения работы мочевыделительной системы и требуют внимания специалиста. Об этом уролог Кайке Фернандес рассказал изданию Terra.

По словам врача, поводом для консультации с урологом могут стать изменения, которые раньше человеку не были свойственны. Среди них — слишком частые позывы в туалет, болезненные или сопровождающиеся жжением мочеиспускания, а также появление крови в моче.

Еще одним тревожным сигналом Фернандес назвал сложности с началом процесса. Насторожить также должны ослабление струи и ощущение, что мочевой пузырь после туалета опорожнился не полностью.

Особое внимание специалист призвал обратить на сочетание определенных симптомов. Если человек не может помочиться, испытывает боль в пояснице или у него повышается температура, обращаться за медицинской помощью необходимо срочно.

«Организм часто сигнализирует, когда что-то идет не так. Постоянные изменения в мочеиспускании не должны считаться нормальными, особенно если они мешают повседневной жизни или сопровождаются другими симптомами», — подчеркнул Фернандес.

Ранее уролог Алена Белобородова рассказала, что привычка долго терпеть позывы в туалет может негативно влиять на мочевой пузырь. При этом специалист также не советует регулярно ходить в уборную без естественного позыва.

По словам Белобородовой, мочевой пузырь представляет собой мышцу и не любит постоянного перерастяжения. Разовая задержка мочеиспускания на несколько часов, по ее словам, обычно не представляет проблемы, однако регулярное терпение может стать нежелательной привычкой.

Врач также отметила, что слишком частое мочеиспускание без выраженного позыва способно приучить мочевой пузырь к небольшим объемам. В результате позывы могут возникать чаще, поскольку мозг начинает воспринимать даже небольшое наполнение как сигнал к походу в туалет.

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