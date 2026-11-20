«Просто добавь воды»: школьник получил ожоги глаз при взрыве фильтра противогаза
Произошло все у торгового центра «Юбилейный», где мальчик гулял с друзьями.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Дзержинске школьник получил ожоги глаз, добавив воду в фильтр противогаза
В Дзержинске 12-летний мальчик получил химические ожоги обоих глаз после взрыва фильтра от противогаза. По данным 5-tv.ru, это произошло 15 ноября, когда школьник гулял с друзьями возле торгового центра «Юбилейный».
Один из приятелей показал фильтр и заявил, что при добавлении воды тот взорвется. Мальчик решил проверить его слова. После этого вещество внутри фильтра взорвалось.
У ребенка диагностировали химические ожоги роговицы и конъюнктивального мешка обоих глаз второй и третьей степени. По факту случившегося полиция проводит проверку.
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