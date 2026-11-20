Звезда турецкого сериала «Зимородок» запел на русском языке
Актер и певец записал дуэт с артисткой из Азербайджана Розой Зергерли.
Фото: Instagram*/rozazergerli
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Звезда сериала «Зимородок» Эмре Алтуг запел на русском языке с Розой Зергерли
Азербайджанская певица Роза Зергерли и ее турецкий коллега Эмре Алтуг выпустили совместную песню. Об этом артистка рассказала на своей странице в социальных сетях.
«Неожиданная коллаборация — Роза Зергерли и Эмре Алтуг объединяются в романтическом дуэте», — подписала артистка пост с нарезкой кадров из клипа на их общую песню.
Интересно, что, несмотря на то, что исполнительница из Азербайджана, а ее партнер из Турции, пели Зергерли и Алтуг на русском языке. Этот факт не остался незамеченным поклонниками музыкантов.
«Один язык объединяет многие народы. Круто! Песню и правда красиво исполнили»;
«Ради дуэта с Розой Зергерли Эмре Алтуг научился петь на русском языке. Браво»;
«Кто бы мог подумать, что Эмре Алтуг будет петь по-русски», — писали интернет-пользователи на разных языках.
Эмре Алтуг известен российскому зрителю по роли в сериале «Зимородок».
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