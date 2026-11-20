Американская певица Майли Сайрус и ее жених, музыкант Макс Морандо могут сыграть свадьбу уже в эти выходные в Южной Калифорнии. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, пара активно готовится к церемонии, однако подробности предстоящего торжества пока не раскрываются.

По информации издания, намек на скорую свадьбу Сайрус оставила еще месяц назад. Во время выступления в Hollywood Bowl певица пригласила Морандо на сцену, где они вместе исполнили песню Let's Get Married, название которой переводится как «Давай поженимся».

О помолвке пары стало известно в декабре прошлого года. Позднее Сайрус призналась, что предложение руки и сердца оказалось для нее неожиданностью.

История отношений певицы и музыканта началась со свидания вслепую. Об этом Сайрус с юмором рассказывала в интервью Vogue в 2023 году. Впервые официально о романе стало известно в ноябре 2021 года, когда артисты опубликовали совместную фотографию.

Для Майли Сайрус это будет второй брак. В 2018 году она вышла замуж за актера Лиама Хемсворта, однако супруги расстались менее чем через год.

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