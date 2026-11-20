Вину не признал: суд решил судьбу пытавшего жену шуруповертом жителя Челябинска
Мужчина уверяет, что все травмы женщина получила сама, как и с балкона выпала сама.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пытавший жену шуруповертом житель Челябинска осужден на 12 лет колонии
Житель Челябинска Евгений Аксенов, убивший жену, а перед этим пытавший ее шуруповертом, был приговорен 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.
Кроме наказания в виде лишения свободы, мужчину также обязали выплатить два миллиона рублей матери женщины в качестве компенсации.
По данным следствия, в апреле 2025 года между двумя супругами вспыхнула ссора. В ходе конфликта Аксенов нанес своей жене почти 30 ударов по голове и туловищу. Кроме того, он применил к женщине пытки шуруповертом, после чего сбросил ее с балкона девятого этажа. В результате полученных травм супруга осужденного скончалась.
Свою вину Аксенов так и не признал. Он настаивал на том, что его жена случайно поранилась и сама выпала с балкона.
Соседи пары отметали, что супруги злоупотребляли алкоголем, нередко ссорились, причем часто их конфликты переходили в драки. Сам мужчина ранее был судим 11 раз за кражи, грабежи, разбои и причинение легкого вреда здоровью.
Ранее в Москве суд вынес приговор мужчине, который насиловал трех несовершеннолетних падчериц на протяжении десяти лет. Следующие два десятилетия он проведет в колонии строгого режима.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
100%
Нашли ошибку?