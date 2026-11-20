Трамп обратился к Туску после критики его дружбы с Путиным

Президент США Дональд Трамп отказался оправдываться перед премьер-министром Польши Дональдом Туском за то, что публично назвал президента РФ Владимира Путина своим другом. На недовольство Варшавы глава Белого дома ответил что «ничего не может с этим поделать». Об этом сообщила журналистка Fox News Айша Хасни в социальной сети X.

«Во время нашего разговора президент Трамп сказал мне: „Ну, я ничего не могу с этим поделать“, когда я спросила его о недовольстве премьер-министра Польши Туска по поводу того, что Трамп назвал Путина своим другом», — написала журналистка.

Разговор состоялся 19 ноября, когда американский лидер возвращался из Китая после переговоров с президентом России и председателем КНР. Его ответ прозвучал на фоне критики в Европе, которую вызвало теплое приветствие президента России на саммите АТЭС.

«Это мой друг»: как Трамп встретил Путина в Китае

Поводом для недовольства польского премьера стала встреча Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Трамп вошел в зал переговоров, указал на российского президента и с улыбкой произнес: «Кто это? Это мой друг!»

После этого политики пожали друг другу руки. Трамп также отметил, что знаком с Путиным уже много лет, и выразил надежду на продуктивный разговор.

Встреча проходила на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Переговоры двух президентов за закрытыми дверями продолжались около 40 минут.

С российской стороны в них участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

По словам Ушакова, центральной темой беседы стало урегулирование украинского конфликта. Кроме того, президенты обсудили развитие двусторонних отношений и предстоящую трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Господин Путин никогда не будет нашим другом»: позиция Туска

Теплое приветствие в адрес Путина не осталось без внимания европейских политиков. Особенно резко на слова американского лидера отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Глава польского правительства заявил, что дружеское отношение Трампа к российскому президенту не означает, что аналогичную позицию должны занимать европейские страны.

«Господин Путин не является нашим другом и никогда им не будет», — подчеркнул Туск.

Он также напомнил известное выражение о том, что друг твоего друга является и твоим другом, однако заявил, что в данном случае такой принцип не действует.

Историческая встреча трех мировых лидеров в Шэньчжэне

Переговоры Путина и Трампа стали лишь частью масштабной дипломатической программы саммита АТЭС. В тот же день в Шэньчжэне состоялась первая в истории очная трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая.

Переговоры прошли в резиденции «Цилинь Шаньчжуан» и продолжались около полутора часов. Открывая встречу, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул ее историческое значение и необходимость поддержания международной стабильности. Китайский лидер отметил, что взаимодействие крупнейших держав играет важную роль в предотвращении глобальных конфликтов.

Участники обсудили вопросы международной безопасности, реформирования ООН, нераспространения ядерного оружия и деятельности Международного уголовного суда.

По итогам переговоров была принята Декларация о мире. В документе Россия, Китай и США подтвердили приверженность стратегической стабильности и международной безопасности.

Особое внимание уделили роли трех государств как постоянных членов Совета Безопасности ООН и необходимости совершенствования работы международной организации.

«Взаимное понимание»: что Путин сказал об итогах переговоров с Трампом

После завершения встречи российский президент провел пресс-конференцию, на которой рассказал о результатах переговоров. Путин положительно оценил состоявшийся диалог и выразил надежду, что подобные встречи продолжатся.

По его словам, лидерам трех государств удалось обсудить ключевые международные проблемы и лучше понять позиции друг друга.

«Если не договоренность, то взаимное понимание имело место», — подчеркнул президент России.

При этом украинский конфликт оставался одной из важнейших тем переговоров. Российский лидер также заявил, что Москва рассматривает возможность политического урегулирования, но считает необходимым учитывать вопросы безопасности и собственные национальные интересы.

Со своей стороны, Трамп во время переговоров с Си Цзиньпином также подчеркнул заинтересованность США и Китая в завершении конфликта на Украине.

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