ВС РФ применила высокоточное оружие для атаки по объектам на Украине ночью

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) при помощи высокоточного оружия нанесли массированный удар по объектам Украины. В результате были поражены автодорожные и железнодорожные мосты в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины <…>», — сказано в публикации министерства.

В Минобороны РФ уточнили, что кроме автодорожных и железнодорожных мостов российские военнослужащие нанесли удар по производственному предприятию взрывчатых веществ и порохов, который расположен в населенном пункте Бровары. По информации оборонительного ведомства, на этом заводе, в частности, выпускались компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет FP-9.

Еще минувшей ночью ВС РФ ударили по предприятию, где собирали БПЛА, а также по заводу в поселке Петровское. На последнем объекте киевские боевики осуществляли, в том числе, сборку крылатых ракет FP-7 «Фламинго».

Ранее ВС РФ поразили сухогруз с грузами для ВСУ у порта Черноморск Одесской области. В тот раз российские бойцы также применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Тогда целями стали предприятия ВПК (военно-промышленного комплекса) Украины, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры.

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