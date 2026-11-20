Снег и гололедица придут в Москву 21–22 ноября

В Москве снова ожидаются снег и заморозки. В субботу, 21 ноября, столицу накроют дожди, а в воскресенье, 22 ноября, пройдет холодный фронт со снегом. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец.

«В субботу погода испортится. Североатлантический циклон и связанный с ним атмосферный фронт принесут с собой дождевые облака, в которых вечером появятся робкие просветы», — рассказал эксперт.

По прогнозу Тишковца, за день выпадет до пяти литров осадков на квадратный метр. Сильнее всего дождь будет идти в первой половине дня.

Ветер сначала будет юго-восточным, затем сменится на западный. Его скорость составит четыре-девять метров в секунду. Днем воздух прогреется всего до плюс трех-пяти градусов, а к вечеру похолодает до плюс двух-четырех.

В ночь на воскресенье небо прояснится. Однако вместе с ним придут слабые заморозки.

«На дорогах появится гололедица. Днем скользнет холодный фронт, отметившись небольшим очаговым снегом, максимальная температура понизится до нуля — плюс двух градусов», — отметил синоптик.

Первый снег уже успел порадовать обитателей Московского зоопарка. Манул Тимофей вышел из домика, чтобы осмотреть заснеженный вольер, однако надолго на улице не задержался и вскоре вернулся обратно.

У больших панд Жуи и его дочери Катюши свои зимние заботы. Снег за окном их не отвлек от главного занятия — еды. Животные лакомились свежим бамбуком, перебирали стебли и выбирали самые аппетитные кусочки.

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