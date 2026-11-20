Певица Юлия Ковальчук впервые показала, как выглядела в день родов

Певица Юлия Ковальчук нарушила тишину и рассказала, как прошли ее тайные роды. Подробнее читайте в материале 5-tv.ru.

«Главная благодарность моему мужу»: Юлия Ковальчук о родах

В минувшее воскресенье, 15 ноября, Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков сообщили о рождении третьего ребенка. Очередную беременность супругам удалось сохранить в тайне до появления малыша на свет. Чтобы не привлекать внимание общественности, на поздних сроках 44-летняя Ковальчук взяла паузу в работе. Кроме того, она не выкладывала в социальные сети фотографии в облегающей одежде. Поклонники пары так ничего и не заподозрили.

«Наш сыночек — спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на День Рождения», — написала после родов Ковальчук.

После этого певица вновь пропала из соцсетей. На связь с подписчиками Юлия вышла лишь через неделю.

«Теперь вы знаете, почему я ненадолго пропала с экранов ТВ и площадок, так как вопросов по этому поводу было много. И вернуться в работу в качестве не просто артистки, а многодетной мамы втройне приятно», — написал супруга Алексея Чумакова.

Фото: Instagram*/juliakovalchuk

Ковальчук рассказала, что только начинает осознавать всю глубину недавно свалившегося на нее счастья. После чего певица поблагодарила всех тех, кто в день родов был с ней и поддерживал — врачей и медсестер.

«Главная благодарность моему любимому мужу, который ни на секунду не оставлял меня, зная, как важно мне, чтобы он был рядом», — написал Юлия.

Главную тайну — имя новорожденного — певица раскрывать не стала.

«Наконец!»: почему Лариса Долина нарвалась на критику из-за поздравления Юлии Ковальчук

Не успели Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков объявить о появлении на свет третьего ребенка, как их начали поздравлять коллеги по сцене. Внимание публики привлек комментарий народной артистки России Ларисы Долиной. Певица оставила теплое пожелание, но использовала в нем формулировку, которая вызвала вопросы у интернет-пользователей.

«О Боже! Наконец! Поздравляю! Счастье!» —написала Лариса Долина.

После этого интернет буквально взорвался. Недоумение у пользователей вызвало слово «наконец». Одни не поняли, что именно имела в виду Долина, другие увидели в ее поздравлении неоднозначный подтекст, так как пары уже есть две дочери.

«Наконец?! Странное поздравление»;

«Наконец — это потому что мальчик?» — комментировали подписчики.

Сама Долина решила не объяснять, что подразумевала под своим сообщением. Ковальчук же отреагировала на поздравление доброжелательно и поблагодарила коллегу за теплые слова.

Фото: Instagram*/juliakovalchuk

Вместе больше 15 лет: история любви Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова

Ковальчук и Чумаков вместе больше 15 лет. Знаменитости познакомились в начале 2000-х. В то время Юлия выступала в группе «Блестящие», а Алексей начинал карьеру после участия в шоу «Народный артист». Долгое время знаменитости поддерживали дружеское общение. Все изменилось в 2008-м, когда Ковальчук и Чумаков приняли участие в проекте «Танцы на льду». На шоу они стали много общаться. В итоге между ними вспыхнула искра.

Роман артистов развивался не слишком публично. В 2013 году они поженились в Испании, устроив небольшую церемонию без масштабного торжества.

Первым ребенком пары стала дочь Амелия. Она появилась на свет в 2017 году. В 2023-м семья пополнилась второй дочерью — Алисией. Теперь у супругов трое детей.

Ковальчук не раз рассказывала, что старается не превращать воспитание дочерей в бесконечную систему запретов. По словам певицы, она предпочитает поддерживать детей, хвалить их за успехи и не создавать лишнего напряжения из-за школьных оценок.

Живет с абьюзером: как складываются отношения Ковальчук и Чумакова

Семейная жизнь Ковальчук и Чумакова не раз становилась предметом всеобщего обсуждения в социальных сетях. Юлия и Алексей оказались под шквалом критики в 2025 году. Тогда пара дала интервью, в котором Алексей довольно грубо описал свои первоначальные критерии выбора будущей супруги. Некоторые пользователи сочли высказывание оскорбительным по отношению к Юлии и начали называть певца абьюзером.

Сама же артистка в последующем говорила, что у них прекрасные отношения. Однако большинство пользователей сети посчитали, что Юлия просто-напросто привыкла жить в такой обстановке, и не видит очевидного.

Сам Чумаков отреагировал на обвинения с иронией. Он, в частности, сказал, что благодаря критикам узнал значение слова «абьюз», а затем в шутку представил себя жертвой домашнего насилия.

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