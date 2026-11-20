Неизвестной желудочно-кишечной инфекцией заразились более 100 пассажиров и членов экипажа лайнера Princess Cruises, выполнявшего круиз в Карибском бассейне. Об этом сообщило New York Post.

«Десятки пассажиров и членов экипажа на судне Princess Cruises в Карибском бассейне сильно заболели после того, как неизвестная желудочно-кишечная инфекция поразила судно», — гласит публикация.

По данным издания, инцидент произошел во время 12-дневного круиза по Карибскому морю, Колумбии и Панаме. Природа болезни пока неизвестна, а среди симптомов — диарея и рвота.

Точные данные сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). О плохом самочувствии заявили 134 из 2936 пассажиров, а также 14 из 1132 членов экипажа.

Это уже четвертая вспышка заболевания на борту лайнера компании Princess в 2026 году. В марте норовирусом на Star Princess заразились 193 человека, в мае на Caribbean Princess — 160, а во время рейса Ruby Princess с июня по июль — еще 132 пассажира и члена экипажа.

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