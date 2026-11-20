Мэр Москвы Сергей Собянин отметил вклад 220-тысячного коллектива городского транспорта в развитие столицы и поздравил специалистов с профессиональным праздником. Обращение градоначальник опубликовал в канале в мессенджере МАКС.

Собянин подчеркнул, что за последние 15 лет транспортная система Москвы значительно изменилась. По его словам, сегодня современный городской транспорт обеспечивает около 70% всех поездок по столице.

Отдельно мэр отметил специалистов, которые продолжают профессиональные династии. Среди них — машинисты, водители и другие работники транспортной отрасли, передающие опыт молодым коллегам.

«Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, преданность делу и большой вклад в развитие Москвы и улучшение качества жизни москвичей», — написал Собянин.

Он пожелал работникам транспорта крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности.

Ранее мэр Москвы рассказал о развитии трамвайных диаметров. За первый год работы двух маршрутов пассажиры совершили более 43 миллионов поездок.

Первый диаметр Т1 запустили 12 ноября 2025 года, а в апреле 2026-го начал работать маршрут Т2. По словам Собянина, новые линии связали 20 районов столицы с жилыми кварталами, образовательными учреждениями и деловыми центрами.

Маршрут Т1 протяженностью 27 километров проходит от станции метро «Университет» до Метрогородка. Т2 длиной 33 километра соединяет станцию метро «Чертановская» с МЦД Новогиреево. Собянин назвал его самым длинным городским трамвайным диаметром в мире.

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