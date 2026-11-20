PLOS One: по движению глаз можно заметить, когда человек лжет

Немецкие ученые обнаружили, что по движениям глаз можно заметить, когда человек пытается что-то скрыть. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Как ученые пытались поймать человека на лжи

Исследование провели психологи Валентин Фуше и Анке Хукауф из Ульмского университета в Германии. В эксперименте участвовали 37 взрослых добровольцев. Их пригласили сыграть в необычную игру с человеком, который выдавал себя за менталиста — специалиста, якобы способного читать мысли.

Участникам показывали шесть карточек с числами от одного до шести и просили выбрать одну. Затем карточки демонстрировали по очереди, а добровольцы должны были выполнить одно из трех заданий: честно показать свой выбор, скрыть его или заставить менталиста поверить, что они выбрали другую карточку.

При этом участники сидели напротив живого человека, а не просто выполняли задания на компьютере. Ученые хотели понять, влияет ли присутствие собеседника на поведение человека, который пытается обмануть окружающих.

На добровольцев надевали специальные очки, отслеживающие движения глаз. Они записывали изменения размера зрачков, частоту моргания и продолжительность взгляда на разных предметах.

Исследователи также измеряли, сколько времени требовалось участникам для ответа на вопросы.

Зрачки выдают то, что человек пытается скрыть

Самое интересное открытие оказалось связано с реакцией зрачков. Когда добровольцам показывали выбранную ими карточку, зрачки расширялись сильнее, чем при появлении остальных чисел.

Причем такая реакция возникала независимо от того, говорили участники правду или пытались обмануть менталиста. Получалось, что человек мог сознательно скрывать свой выбор, но глаза все равно реагировали на знакомую информацию.

«Это позволяет предположить, что распознавание значимого объекта можно обнаружить по реакции зрачка, даже когда участники пытаются скрыть это или создать ложное впечатление», — отметили авторы исследования.

Ученые объясняют, что подобная реакция связана с тем, как мозг воспринимает важные для человека сведения.

Почему лжецы реже моргают

Другой заметной особенностью стало поведение взгляда. Когда участники пытались скрыть выбранную карточку, они реже моргали и дольше смотрели в одну точку.

По мнению исследователей, это может быть связано с попыткой контролировать собственные реакции. Человек понимает, что определенная информация может его выдать, и старается не показывать никаких признаков узнавания.

Однако такое напряжение само по себе отражается на движениях глаз. Особенно заметными изменения становились, когда добровольцы смотрели на лицо менталиста.

Исследователи предполагают, что во время обмана человек следит не только за собой, но и за реакцией собеседника. Он пытается понять, поверили ли ему и не заметили ли обман.

Почему на ложь требуется больше времени

Ученые также проверили, как участники отвечают на прямые вопросы. Менталист спрашивал их о выбранной карточке. В зависимости от условий эксперимента добровольцы должны были говорить правду или давать ложные ответы.

Выяснилось, что при обмане люди обычно отвечали медленнее. При этом во время устных ответов движения глаз менялись не так заметно, как при просмотре карточек.

Исследователи считают, что задержка может быть связана с дополнительной умственной работой. Когда человек говорит правду, ему достаточно вспомнить известную информацию.

Но если нужно солгать, приходится придумать другой ответ и одновременно следить за тем, чтобы не выдать настоящий. В результате даже простое «да» или «нет» может потребовать больше времени.

Можно ли определить ложь, просто посмотрев в глаза

Несмотря на результаты эксперимента, ученые предупреждают, что обнаруженные признаки нельзя использовать как универсальный способ разоблачения лжецов.

В исследовании добровольцы скрывали всего лишь выбранную карточку. Они не рисковали наказанием, репутацией или отношениями с близкими.

Поэтому их поведение могло отличаться от реакций людей в реальных конфликтных ситуациях. Кроме того, для точного измерения размера зрачков и движений глаз использовалось специальное оборудование.

Заметить подобные изменения невооруженным глазом гораздо сложнее. Важно и то, что реакции могут различаться у разных людей. Например, человек способен реже моргать из-за усталости, сосредоточенности или волнения, даже если ничего не скрывает.

Поэтому делать вывод о лжи по одному признаку нельзя.

Где могут использовать новое открытие

В будущем результаты исследования могут пригодиться специалистам, которые разрабатывают методы выявления скрываемой информации. Один из возможных вариантов — проверки, во время которых человеку показывают определенные предметы, фотографии или другие сведения и наблюдают за его реакцией.

Например, следователям может быть важно установить, узнает ли подозреваемый детали происшествия, которые не должны быть известны посторонним.

Авторы работы считают, что дальнейшие исследования помогут лучше понять, как меняются движения глаз во время обмана и насколько надежны обнаруженные признаки в реальных условиях.

Пока главный вывод ученых заключается в том, что даже при попытке контролировать свое поведение человек не всегда способен полностью скрыть реакцию на знакомую информацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.