Мэр Парижа мог проспать заседание горсовета из-за GTA VI

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар проспал утреннее заседание городского совета. Журналист Энзо Морель предположил, что политик мог провести ночь за видеоигрой GTA VI. Об этом он написал в социальной сети X.

Заседание горсовета было назначено на 09:00 по местному времени, однако мэр появился на работе только около полудня.

Накануне Грегуар опубликовал в своем блоге обратный отсчет до выхода GTA VI. Подпись к публикации была короткой — «Let's Go!!!» («Поехали». — Прим. Ред.).

Тем временем GTA VI стала одним из самых ожидаемых релизов игровой индустрии. За две недели до официального старта продаж предварительные заказы принесли издателю более 750 миллионов долларов.

Ажиотаж дошел и до рабочих офисов. В США 11% сотрудников планировали взять отгулы ради выхода игры.

Новая часть Grand Theft Auto стала первой полноценной игрой серии за 13 лет. События развернутся в вымышленном штате Леонида, прототипом которого стала Флорида. Главные герои — Джейсон и Люсия. Они пытаются начать новую жизнь, но криминальное прошлое не дает им покоя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.