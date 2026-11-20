Захарова: Киев подтвердил свою террористическую природу атакой на Крымский мост

Киевский режим подтвердил свою террористическую природу, нанеся удары по Крымскому мосту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это все имеет привязку к тем обсуждениям и переговорам, которые в эти дни проходили. Тут, безусловно, киевский режим о себе заявил, как они считают, в полную мощь, а по сути — всему миру показал, что в то время, когда идет обсуждение урегулирования, террористы остаются террористами», — сказала спикер МИД РФ.

Захарова также отметила, что власти Нидерландов бравурно отчитались о том, что удары были нанесены именно их оружием. Кроме того, дипломат подчеркнула, что Россия при военном планировании будет учитывать действия нидерландской стороны, ведущие к дальнейшей эскалации.

Также она обратила внимание на то, что в момент атаки в небе в районе Крымского моста находились самолеты Великобритании и США.

«Россия защитит свои законные интересы и добьется реализации всех задач в рамках СВО, а Крымский мост будет восстановлен и станет еще лучше», — пообещала Захарова.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли три удара по Крымскому мосту 16, 17 и 19 ноября. В связи с атаками было возбуждено уголовное дело о теракте.

Президент России Владимир Путин также заявил, что после ударов по Крымскому мосту Москва не намерена договариваться с Киевом о частичном прекращении огня. По словам главы государства, ранее возможность перемирия на море и отказа от атак на энергетические объекты обсуждалась с членами Совета безопасности РФ, но Украина сама лишила себя этой возможности, атаковав переправу.

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