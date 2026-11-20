Французский актер Жерар Депардье и писатель Мишель Уэльбек стали фигурантами судебного расследования по делу об изнасиловании группой лиц. Об этом сообщило Mediapart.

Поводом для дела стала жалоба, которую женщина подала 12 мая 2025 года. В 2018 году она принимала участие в съемках фильма «Спа» (Thalasso) режиссера Гийома Никлу. Картина вышла в 2019-м.

По словам заявительницы, на момент предполагаемого преступления ей было 32 года. По ее версии, директор по кастингу предложила ей сыграть девушку из Восточной Европы, которая должна была исполнить танец топлес в гостиничном номере в присутствии Депардье и Уэльбека.

Съемки проходили в декабре 2018 года в отеле города Кабур в департаменте Кальвадос. В номере находилась еще одна женщина, участвовавшая в сцене. По утверждению заявительницы, на столе было много алкоголя, а актеры к началу съемок уже находились в состоянии сильного опьянения.

Женщина утверждает, что вместо съемки танца Уэльбек отвел ее в другую комнату и уложил на кровать. По ее словам, там на нее напали оба мужчины, причем все происходило перед камерой. Она заявляет, что Депардье совершил в отношении нее сексуальное действие, а Уэльбек удерживал ее.

Спорную сцену удалили из фильма

После произошедшего, по словам заявительницы, она рассказала о случившемся членам съемочной группы. Через несколько дней режиссер решил исключить сцену из фильма.

Mediapart называет женщину Александрой, отмечая, что имя изменено. По данным издания, после съемок ей предложили подписать договоры, оформленные задним числом. Они предусматривали гонорар в размере 45 тысяч евро до вычета налогов и новую роль.

В 2025 году Александра решила обратиться в правоохранительные органы во время судебного процесса по делу «Зеленых ставней». В рамках нынешнего расследования Депардье подозревают в изнасиловании группой лиц, а Уэльбека — в соучастии. Кроме того, писателю вменяют сексуальное насилие.

При этом оба мужчины пока не были допрошены и не получили официального статуса обвиняемых. В прокуратуре Парижа отказались комментировать дело. Адвокаты Депардье и заявительницы также не стали давать комментарии.

Депардье уже получил условный срок по делу о сексуальном насилии

Депардье 16 ноября отказался от апелляции по делу «Зеленых ставней». В результате вступил в силу приговор, по которому актер признан виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами. Ему назначили 18 месяцев лишения свободы условно.

В тот же день артист опубликовал заявление, озаглавленное «Я слышу». В нем Депардье принес извинения тем, кто мог пострадать от его действий, и признал, что во время съемок позволял себе провокации и пошлые шутки.

Журналисты также сообщили, что спорная сцена с Александрой была снята в 2018 году — тогда же актриса Шарлотта Арну заявила о двух случаях изнасилования со стороны Депардье.

По информации издания, в декабре 2018 года Депардье позвонил Александре и попросил ее не обращаться в полицию. Как утверждает Mediapart, актер объяснил это тем, что уже столкнулся с обвинениями Арну и опасался тюремного заключения.

Следующее важное решение по делу Шарлотты Арну должен принять апелляционный суд Парижа. В следующий четверг, 26 ноября, суд рассмотрит вопрос о проведении процесса по обвинениям в изнасиловании. В случае суда Депардье может грозить до 20 лет лишения свободы.

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