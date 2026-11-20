Под обломками рухнувшего в результате атаки ВСУ жилого дома в поселке Юбилейный в Луганской Народной Республике (ЛНР) еще могут находиться люди. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

По его данным, разбор завалов все еще продолжается, так как есть вероятность, что под обломками еще могут находиться люди. Однако спасателям приходиться действовать с особой осторожностью, так как под завалами могут скрываться неразорвавшиеся снаряды.

Кроме того, боевики ВСУ часто наносят повторные удары по тем же местам, что были атакованы ранее.

«Спасателям приходится работать в средствах индивидуальной защиты, это бронежилеты, каски. Потому что излюбленная тактика укорнацистов известна. Они дожидаются, когда на место первого удара прибывают все экстренные службы, а затем наносят повторный удар», — уточнил корреспондент.

Кроме обрушившегося здания, пострадал еще один многоквартирный дом. Там атака ВСУ спровоцировала пожар, который уничтожил две квартиры.

По словам очевидцев, взрывы в Юбилейном начали раздаваться в первом часу ночи. В результате удара по данному населенному пункту погибли три человека, еще шестеро пострадали. Среди раненых есть и девочка 2018 года рождения.

Ранее число пострадавших в результате массированного удара на Курск увеличилось до 13 человек. Среди пострадавших есть один ребенок. Трем раненым потребовалась госпитализация.

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