В московском метро женщина сломала нос стюардессе «Аэрофлота»

В московском метро произошла драка между бортпроводницей «Аэрофлота» и 30-летней женщиной. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Потасовка началась в вагоне поезда между станциями «Белорусская» и «Сокол». По данным источника, 33-летняя стюардесса Виктория П. поссорилась с Татьяной Л.

Сначала женщины выясняли отношения на словах, затем быстро перешли к драке. Они начали наносить друг другу удары руками и ногами.

Остановить конфликт попытался 66-летний пассажир. Пенсионер решил разнять женщин, однако в какой-то момент сам ударил Татьяну по лицу. Чем закончилась бы потасовка без его вмешательства, неизвестно.

После драки обеим участницам понадобилась медицинская помощь. У стюардессы диагностировали перелом носа. Татьяна получила сотрясение мозга, гематому и ссадины на шее. Пенсионер от помощи врачей отказался.

В отношении Татьяны возбудили уголовное дело о побоях. Женщину задержали в Зеленограде, а затем отпустили под подписку о невыезде.

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