В Подмосковье опровергли информацию о массовом исключении пиццы из меню в школах

Власти Московской области опровергли сообщения о массовом отказе школ от пиццы и наггетсов в меню. Об этом РИА Новости сообщили в региональном министерстве образования.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в некоторых школах Подмосковья начали исключать эти блюда из питания учащихся. В ведомстве подчеркнули, что говорить о массовом отказе от них не приходится.

Наггетсы входят в утвержденное и согласованное с Роспотребнадзором десятидневное меню. По данным министерства, их подают в школьных столовых по четвергам один раз в две недели.

Пицца при этом не относится к основному горячему меню. Ее включают в категорию буфетной продукции. При этом продажа блюда в школах не запрещена, если соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к его составу, приготовлению и реализации.

Ранее Минпромторг предложил провести эксперимент по цифровой маркировке детской и школьной мебели, а также оборудования для учебы. Инициатива направлена на защиту детей от некачественной продукции. О планах рассказал глава ведомства Антон Алиханов на Национальном съезде учебной промышленности «УЧПРОМ-2026».

Сейчас предложение проходит межведомственное согласование. Провести эксперимент планируется в 2027 году. По словам Алиханова, маркировка должна помочь муниципальным и региональным заказчикам быстро проверять приобретаемую продукцию и соблюдение требований при государственных закупках. В частности, речь идет о возможности определить, соответствует ли товар установленным ограничениям и было ли отдано предусмотренное преимущество российским производителям.

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