Памятную информационную доску Феликсу Дзержинскому открыли 20 ноября в 11:30 на историческом здании Высшего совета народного хозяйства на Славянской площади, 2/5. Церемонию проводит правительство Москвы при участии Общественного совета при ФСБ России, говорится в сообщении организаторов.

В открытии доски приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединской, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и глава Общественного совета при ФСБ России Василий Титов.

Дзержинский возглавил ВСНХ в феврале 1924 года. На этом посту он занимался восстановлением и развитием промышленности в условиях новой экономической политики. Среди его задач были снижение себестоимости продукции и розничных цен, борьба с бюрократической волокитой и избыточным документооборотом.

К работе Дзержинский привлекал специалистов с дореволюционным опытом. Особое внимание он уделял металлургии и увеличению производственных мощностей. 20 ноября 1924 года его также назначили председателем правления «Главметалла» — Главного управления государственной металлической промышленности.

До перехода в ВСНХ Дзержинский руководил Народным комиссариатом путей сообщения, занимаясь восстановлением транспортной отрасли после Гражданской войны.

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