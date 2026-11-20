Умер отец Бруно Марса Питер Эрнандес.

Умер отец певца Бруно Марса — Питер Эрнандес. Об этом сообщил сам исполнитель, оставив на своей странице в социальной сети трогательное послание.

В данной публикации музыкант назвал своего родителя величайшим отцом в мире и заверил, что будет скучать по нему каждый день. Признался в любви и попросил поцеловать от имени сына маму.

«На прошлой неделе мне удалось в последний раз обнять отца. Если вы когда-нибудь слышали, как я о нем рассказываю, то знаете: я всегда говорил, что именно он научил меня всему, что я умею, особенно когда речь идет о музыке. Он вырастил меня, моих четырех прекрасных сестер и брата», — написал Марс.

Сердце отца артиста остановилось на 75-м году жизни. Мать Бруно Марса Бернадетт Сан-Педро-Байот скончалась в 2013 году от аневризмы головного мозга. Ей было 55 лет.

Слова соболезнования под этим прощальным постом музыканта оставили как поклонники исполнителя, так и другие знаменитости. Среди последних: модельер Донателла Версаче, певец и актер Джастин Тимберлейк, а также актер Джереми Реннер.

«О, мое сердце разбито, нам так жаль, Бруно»;

«Пусть Бог утешит ваше сердце!»;

«Очень жаль вашей утраты. Я так рада, что ваш отец увидел, как вы сияете. Посылаю вам и вашей семье столько любви и силы», — писали интернет-пользователи.

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