В школах Владивостока ввели предмет «Тигроведение»

В школьном расписании Владивостока появился необычный предмет — «Тигроведение». Такой курс ввели в восьми школах города.

Авторы надеются, что жизнь и повадки коренного представителя местной фауны помогут лучше понять пятиклассникам историю, географию, культуру и природу всего Дальнего Востока.

Сейчас в России обитает около 750 таких хищников. Вид остается редким и нуждается в охране.

И такой предмет поможет воспитывать у детей еще более ответственное отношение к окружающей среде и беречь родной край.

Кажется, что 750 особей — не так много. Но еще в 2013 году амурских тигров было всего 430. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ, увеличению популяции способствовали создание особо охраняемых природных территорий и усиление борьбы с браконьерством.

Кроме того, для сохранения хищников проводится подкормка копытных животных, которые составляют основу их кормовой базы.

Все амурские тигры в стране находятся на учете. Специалисты отслеживают их численность с помощью фотоловушек, изучения следов и генетических исследований.

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