Губернатор НАО предложила создать игру про выживание в тундре вместо GTA VI

Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт предложила создать отечественный аналог GTA VI. Идею глава региона озвучила во время прямой линии по итогам года в эфире телеканала «Север».

«Видела эти анонсы. Понимаю, что молодежь играет и ждет. На мой взгляд, сюжеты в этих играх могли бы быть несколько другими, например, какая-то игра по выживанию в тундре. Мне кажется, это было бы гораздо прикольнее», — заявила она.

По мнению Гехт, разработчики могли бы использовать местные пейзажи. Губернатор даже предложила обратиться к создателям игр с идеей проекта, действие которого развернется в Ненецком автономном округе.

Во время прямой линии главе региона задали и другой вопрос. Ее спросили, не повлиял ли выход GTA VI на работу окружной администрации. Гехт ответила, что пока никто из сотрудников не просился на выходной ради видеоигры.

GTA VI: первый релиз за 13 лет

Интерес к новой части Grand Theft Auto действительно огромный. Игра стала первой полноценной частью серии за 13 лет. На этот раз события развернутся в вымышленном штате Леонида, прототипом которого стала Флорида. Главные герои Джейсон и Люсия попытаются начать новую жизнь, но криминальное прошлое не позволит им просто оставить прежние дела.

За две недели до релиза предварительные заказы принесли издателю более 750 миллионов долларов. В США 11% работников планировали взять отгулы, чтобы поиграть в GTA VI.

Ранее журналист Энзо Морель предположил, что мэр Парижа Эммануэль Грегуар мог опоздать на заседание городского совета из-за ночной игры. Заседание назначили на 09:00, но политик появился только около полудня. Накануне он опубликовал в своем блоге обратный отсчет до выхода GTA VI с подписью «Let's Go!».

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