Смерть отца Вадима Галыгина выпала на время становления Comedy Club

Смерть отца юмориста и актера Вадима Галыгина совпала со становлением комедийного шоу Comedy Club, в котором работал артист. Об этом он рассказал в интервью блогеру и телеведущей Лауре Джугели.

Галыгин признался, что ничем другим в своей жизни не занимался, только веселил народ, поэтому даже когда пришлось проживать один из самых тяжелых периодов, приходилось писать сценарии для комедийных номеров и с ними выступать.

Именно в это время развлекательное шоу, в котором он работал, только начало выходить.

«Такой момент, он для меня очень тяжелый, в плане становления юмористического проекта и потери отца, который понимал уже все. Он мне просто сказал: «Ты должен это делать, не бросай, весели дальше. Надо это продолжать. Все на тебе», — вспоминал артист.

Отец Галыгина болел раком. Изначально врачи говорили, что мужчина не проживет и полгода. Однако он боролся с недугом несколько лет, прежде чем сердце остановилось. Когда отца комика не стало, большую поддержку ему оказали коллеги по шоу, за что он им до сих пор благодарен.

Где-то же в этот период юморист начал получать более-менее большие гонорары. Он не назвал первую серьезную покупку приобретенную на полученные деньги. Лишь отметил, что ему всегда было на что их тратить.

«Я все в семью отдавал. Все, что получалось, после гастролей <…> здесь было строительство всего этого (кивает на дом. — Прим. ред.). Ну и мне было куда деньги, как говорится, девать, потому что на мне большое количество людей завязаны», — пояснил комик.

И если первые значимые деньги появились с появлением Comedy Club, то первая популярность пришла раньше. Тогда он еще играл в КВН. Один из номеров особенно запомнился зрителям, и после него люди стали периодически подходить на улице с фразой: «О, это ты был, молодец».

Это, по его словам, была лишь легкая узнаваемость, которая усилилась после того, как команда Галыгина начала ездить по юмористическим фестивалям.

«Там мы уже ощутили прям народную любовь, потому что с нами стремились познакомиться, про нас кричали, нас ждали на следующий год», — рассказывал комик.

Ранее Вадим Галыгин рассказывал, что пугает дочерей и сыновей воображаемыми существами, одно из которых — бабайка. Он вместе с женой воспитывает четверых детей: Таисию, Вадима, Ивана и Луку.

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